Nach Sieg: Lawrence und Wekesser müssen operiert werden

James Lawrence und Erik Wekesser werden Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg längere Zeit fehlen. Lawrence hat sich einen Innenband- und Innenmeniskus-Riss im Knie zugezogen. Wekesser hat eine Verletzung am vorderen Kreuzband erlitten. Die beiden Defensivspieler werden dem "Club" laut Mitteilung vom Montag in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen. Sie würden "höchstwahrscheinlich schon in den nächsten Tagen operiert", hieß es in der Mitteilung.

14. November 2022 - 10:17 Uhr | dpa

Die Nürnberger Christoph Daferner (l-r), James Lawrence und Erik Wekesser stehen nach dem Abpfiff auf dem Platz. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild