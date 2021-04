Nach Sieg bei PSG: Guardiola zeigt sich erleichtert

Das Finale ist so nah. Am 29. Mai will Pep Guardiola mit Manchester City in Istanbul antreten. Die Voraussetzungen sind nach dem Hinspielsieg von Paris sehr gut.

29. April 2021 - 05:37 Uhr | dpa

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, sitzt auf der Bank und beobachtet das Spiel. © Julien Poupert/PA Wire/dpa