Nach Roter Karte: Schäffler fehlt gegen Rostock und HSV

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss in den kommenden zwei Spielen auf Manuel Schäffler verzichten. Der 32-Jährige wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg für zwei Spiele gesperrt. Zudem erhielt der Stürmer eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro, wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Montag mitteilte. "Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig", hieß es in der DFB-Mitteilung.

13. September 2021 - 18:11 Uhr | dpa