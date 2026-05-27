Nach Rettung in Relegation: Fürth holt neuen Sportchef

Die SpVgg Greuther Fürth verliert keine Zeit. Nur wenige Stunden nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga stellen die Franken ihren neuen Geschäftsführer Sport vor.

Fürth

Nach der Rettung in der Relegation stellt sich die SpVgg Greuther Fürth im sportlichen Bereich neu auf. Wie der Fußball-Zweitligist nur wenige Stunden nach dem 2:0 im Rückspiel gegen Rot-Weiss Essen mitteilte, wird Daniel Meyer Geschäftsführer Sport beim Kleeblatt. Der 46-Jährige war bislang Sportdirektor des Halleschen FC in der vierten Liga. Dieselbe Position bei den Fürthern hatte seit November 2024 Stephan Fürstner.

"Es waren sehr gute Gespräche mit Daniel Meyer und wir sind überzeugt, dass er ein wesentlicher Faktor sein wird, dass wir uns im sportlichen Bereich stabilisieren werden. Die Struktur im sportlichen Bereich wird Daniel Meyer in den nächsten Wochen erarbeiten", erklärte Präsident Volker Heißmann. "An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich Stephan Fürstner für seinen Einsatz danken, der mit einer sehr herausfordernden Zeit konfrontiert war."

Die Fürther hatten sich erst am letzten Spieltag in die Relegation gerettet. Dort drehte der ewige Tabellenführer der 2. Bundesliga dann am Dienstagabend ein 0:1 aus dem Hinspiel gegen Essen und bleibt damit zweitklassig.

Fürther Fans hatten nach dem Nervenspiel ein Banner entrollt. "Auf dem Platz und in den Gremien: Versager raus! Neuanfang jetzt!", stand darauf geschrieben. Immer wieder wurde auch lautstark das Aus des kaufmännischen Geschäftsführers Holger Schwiewagner gefordert.