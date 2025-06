Nach PSG-Sieg: Randale , Tote und Verletzte

Der Triumph des PSG in der Champions League sorgt in Frankreich für ausgelassene Siegesfeiern. Doch am Ende der Nacht zählen die Behörden nicht nur Hunderte Festnahmen, sondern auch zwei Tote.

01. Juni 2025 - 11:51 Uhr | AZ/ dpa