Nach Jubel-Foto: DFB erteilt FC Augsburg Verweis

Für ein Jubel-Foto hat der FC Augsburg vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen Verweis bekommen. Der DFB begründete dies am Dienstag mit einem Verstoß gegen das wegen der Corona-Pandemie geltende Hygienekonzept. Das Sportgericht hatte zudem 15 000 Euro Strafe gefordert, davon aber wieder abgesehen, da der FC Augsburg eine freiwillige Spende von 10 000 Euro an ein Mutter-Kind-Zentrum leisten will.

16. März 2021 - 18:40 Uhr | dpa

Trainer Heiko Herrlich (l) und Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg. © Martin Meissner/AP-Pool/dpa/Archivbild