Nach EM-Vorrunde: Keine DFB-Rückkehr nach München

Nach dem erzitterten 2:2-Remis der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn ist klar, dass das DFB-Team in einem möglichen EM-Viertelfinale nicht nach München zurückkehren wird. Die vierte und letzte Partie der Fußball-Europameisterschaft in der Arena bestreiten am Freitag, den 2. Juli (21.00 Uhr), die Sieger der Achtelfinals von Italien gegen Österreich und Belgien gegen Portugal.

24. Juni 2021 - 10:59 Uhr | dpa

Deutschlands Leon Goretzka (M) erzielt das Tor zum 2:2. © Kai Pfaffenbach/REUTERS POOL/dpa/Archivbild

München Die deutsche Auswahl hätte ihre Vorrundengruppe auf dem dritten Platz abschließen müssen, damit sie auf ihrem Weg in der K.o.-Phase noch einmal nach München hätte zurückkehren können. Als Gruppenzweiter trifft sie im Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion auf England, ein mögliches Viertelfinale gegen Schweden oder die Ukraine stiege in Rom. Halbfinale und Endspiel sind dann wieder in Wembley geplant. © dpa-infocom, dpa:210624-99-124513/2