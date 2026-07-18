AZ-Plus

Nach einer Woche Training: FC Augsburg gewinnt ersten Test

Augsburg ist seit einer Woche im Training. Beim ersten Testspiel geben sich die Spieler von Coach Baum keine Blöße.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der FC Augsburg ist seit einer Woche im Training. (Archivbild)
Der FC Augsburg ist seit einer Woche im Training. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Der FC Augsburg hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Coach Manuel Baum schlug eine Schwaben-Auswahl mit 5:0 (2:0).

Gegen die Amateure, die vom Bayerischen Fußball-Verband sowie Zeitungslesern großteils aus Spielern von der Landesliga bis zur Regionalliga bestand, trafen Thomas Kastanaras per Doppelpack (18. Minute/36.), Rodrigo Ribeiro (73.), Keven Schlotterbeck (80.) und Marius Wolf (89.). Schlotterbeck scheiterte in der Schlussphase per Foulelfmeter am gegnerischen Keeper.

Der FCA war am vorigen Montag in das Training eingestiegen. Am kommenden Samstag (14.00 Uhr) steht in Kaufbeuren gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken der nächste Test an.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.