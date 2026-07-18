Nach einer Woche Training: FC Augsburg gewinnt ersten Test

Augsburg ist seit einer Woche im Training. Beim ersten Testspiel geben sich die Spieler von Coach Baum keine Blöße.

Der FC Augsburg ist seit einer Woche im Training. (Archivbild)

Der FC Augsburg hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Coach Manuel Baum schlug eine Schwaben-Auswahl mit 5:0 (2:0).

Gegen die Amateure, die vom Bayerischen Fußball-Verband sowie Zeitungslesern großteils aus Spielern von der Landesliga bis zur Regionalliga bestand, trafen Thomas Kastanaras per Doppelpack (18. Minute/36.), Rodrigo Ribeiro (73.), Keven Schlotterbeck (80.) und Marius Wolf (89.). Schlotterbeck scheiterte in der Schlussphase per Foulelfmeter am gegnerischen Keeper.

Der FCA war am vorigen Montag in das Training eingestiegen. Am kommenden Samstag (14.00 Uhr) steht in Kaufbeuren gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken der nächste Test an.