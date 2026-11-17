Nach dem furiosen 5:0 gegen die Niederlande ist für Jürgen Klopps Nationalteam plötzlich alles möglich: vom Nations-League-Titel 2027 bis zum EM-Finalkracher 2028 im Wembley. Ein Kommentar von AZ-Reporter Patrick Strasser.

5:0 – in Worten: fünf zu null. Der zweithöchste Erfolg jemals im ewig elektrisierenden Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande. Ein Etappenziel, das Viertelfinale der Nations League, hat man nach einem Stolperstart (nur ein Sieg in vier Spielen) doch noch erreicht. Sogar als Gruppensieger. Sieht gut aus, die Tabelle.

Auch im Advent, sogar über Weihnachten, an Neujahr und bis Ende März. Jürgen Klopp und seine Nationalmannschaft haben sich Winterspeck und neuen Kredit angefuttert. Dieses Bauchgefühl passt.

Titelchen 2027? Nichts ist unmöglich

Jetzt ist Träumen erlaubt. Von einem möglichen Duell im Viertelfinale gegen Spanien. Von einem Weiterkommen gegen den Weltmeister in Hin- und Rückspiel, letzteres in Deutschland. Ja, warum denn nicht?!

Wenn die kurze Ära Klopp im Dienste der Nationalmannschaft nun eines gelehrt hat, dann: Nichts ist undenkbar. Nichts ist unmöglich. Ein Titelchen 2027, auch wenn es nur den Titel Nations League trägt, wäre doch ein Anfang. An Erfolgen, an etwas Greifbarem für die Vitrine, an Medaillen für die einzelnen Spieler – daran wächst eine Mannschaft.

Macht es Deutschland den Spaniern gleich?

Wie einst die Spanier, die vor ihrem EM-Erfolg 2024 und dem WM-Triumph 2026 zunächst die Nations League 2023 gewonnen hatten. Und wie das Vorbild der Argentinier, die 2021 erst bei der Südamerika-Meisterschaft siegten und ein Jahr darauf bei der WM mit Lionel Messi den Höhepunkt erreicht haben.

Gewinnen kann man lernen. Übung macht den Meister. Klopp hat mit dem Glückshormontraining gerade erst begonnen. Plötzlich freut man sich auf die EM 2028.

2028 könnte es zum Duell Tuchel gegen Klopp kommen

Und jetzt stelle man sich mal vor, im Sommer 2028 kommt es bei der Endrunde in Großbritannien und Irland zur Klimax der Klimax. Ein Finale England gegen Deutschland – im Wembley-Stadion von London. Thomas Tuchel gegen Jürgen Klopp. Geht's noch größer, noch geiler?

"You’ve got to be kidding me!", würden die Briten sagen. Da wird nicht nur der Hund in der Pfanne verrückt!