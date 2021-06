Nach dem Aufstieg: FC Ingolstadt und Henke trennen sich

Zwei Wochen nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga haben der FC Ingolstadt und Sportdirektor Michael Henke ihre Zusammenarbeit beendet.

Ingolstadt

Die Trennung zum 30. Juni erfolge in "beiderseitigem Einvernehmen", hieß es in einer Mitteilung des Klubs am Montag. Die Gründe für die Entscheidung seien "unterschiedliche Auffassungen" über die Ausrichtung des Vereins für die Zukunft.

Damit ist die komplette sportliche Führung aus der Aufstiegssaison ausgetauscht. Trainer Tomas Oral hatte nur drei Tage nach der erfolgreichen Relegation gegen den Zweitliga-16. VfL Osnabrück seinen Abschied verkündet. Seinen Posten übernimmt der bisherige U19-Coach Roberto Pätzold. Malte Metzelder wurde bereits für die neu geschaffene Position des "Manager Profifußball" verpflichtet.

Der 64-jährige Henke arbeitete mit einer zweijährigen Unterbrechung seit 2013 in unterschiedlichen Positionen für den FC Ingolstadt, unter anderem auch als Co-Trainer. Henke war zuvor über viele Jahre Assistent von Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund und beim FC Bayern München.