Nach Book-Abgang: Elversberg holt Welzmüller

Die SV Elversberg teilt ihr Management künftig auf. Ein Neuer ist nun da, nachdem Erfolgsmanager Ole Book sich zu Borussia Dortmund verabschiedet hat.

Spiesen-Elversberg

Nach dem Abgang von Sportchef Ole Book hat die SV Elversberg Josef Welzmüller als Technischen Direktor verpflichtet. Der promovierte Sportmanager spielte einst für die SpVgg Unterhaching und arbeitet dort in gleicher Funktion.

Wie der Zweitliga-Aufstiegskandidat mitteilte, erweitert der Fußball-Club mit der neu geschaffenen Position seine Führungsstruktur. Der 36-Jährige verantwortet die Bereiche Spielphilosophie, Methodik und Spielerentwicklung bei den Saarländern und soll eng mit dem künftigen Sportdirektor zusammenarbeiten. Diese Besetzung hat Elversberg bisher nicht bekanntgegeben.

Sportvorstand Book hatte den Verein Ende März verlassen, um die Nachfolge von Sebastian Kehl als Sportdirektor bei Borussia Dortmund anzutreten. "Er wird dafür sorgen, dass das, was uns als SV Elversberg auf dem Platz auszeichnet, nachhaltig verankert bleibt", sagte Präsident Dominik Holzer in einer Clubmitteilung über Welzmüller.