Müder FC Augsburg gewinnt Härtetest – Kabadayi nach Kroatien

Der FC Augsburg rackert im Trainingslager. Mit schweren Beinen gelingt Manuel Baums Mannschaft sogar ein Comebacksieg gegen einen italienischen Erstligisten.

Anton Kade & Co. waren schon ein bisschen platt. Nach der Rückkehr aus dem kräftezehrenden Trainingslager in Österreich bissen die Augsburger aber noch einmal auf die Zähne. Vor 15.337 Zuschauern beim Familientag drehte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum am Samstag einen 0:2-Rückstand und gewann schließlich gegen den italienischen Serie-A-Club US Sassuolo Calcio noch mit 3:2 (2:2).

Generalprobe gegen Leeds United

Robin Fellhauer (35. Minute), Kade (43.) und Hennes Behrens (50.) erzielten die Tore für den FC Augsburg, der erst aus Achenkirch zurückgekehrt war. Andrea Pinamonti (6.) mit einem umstrittenen Foulelfmeter nach einer Grätsche außerhalb des Strafraums von Verteidiger Noahkai Banks und Cristian Volpato (31.) hatten Sassuolo mit 2:0 in Führung gebracht.

"Schon schwer" sei es gewesen nach den harten Einheiten, meinte Kade. "Aber wir wollten noch mal alles rausholen." Behrens meinte: "Natürlich spielt es eine Rolle, wenn man nicht mehr so frisch ist. Trotzdem haben wir es ihnen anfangs zu einfach gemacht." Die Augsburger bissen sich aber durch und absolvieren am Samstag beim englischen Premier-League-Club Leeds United um den deutschen Trainer Daniel Farke ihren letzten Härtetest vor dem Auftakt im DFB-Pokal am 22. August in Cottbus.

Kabadayi wird erneut verliehen

Yusuf Kabadayi wird dann allerdings fehlen. Der 22 Jahre alte Außenstürmer wechselt auf Leihbasis zum kroatischen Erstligisten HNK Rijeka. Über die Modalitäten des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart.

Yusuf Kabadayi kann sich in Augsburg einfach nicht durchsetzen. (Archivbild) © Harry Langer/dpa

"Der Wechsel nach Rijeka gibt Yusi die Möglichkeit, weitere Spielpraxis zu sammeln. Da die Saison in Kroatien bereits begonnen hat, kann er direkt in den Wettbewerb einsteigen", sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.

Kabadayi war im Sommer 2024 vom FC Bayern München gekommen. Er hat in Augsburg aber bislang nicht Fuß fassen können. So war Kabadayi bereits in der vergangenen Saison an den türkischen Erstligisten Gaziantep FK verliehen. Dort kam er in 23 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte ein Tor. Beim FC Augsburg steht er noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag.