Mounié-Hattrick bringt Augsburg zweiten Testspielsieg

Der FC Augsburg gastiert im Rahmen der Sommervorbereitung beim Regionalligisten FC Memmingen. Sandro Wagner erlebt den zweiten Erfolg nacheinander.

Augsburg/Memmingen

Ein Hattrick von Steve Mounié hat dem FC Augsburg den zweiten Testspiel-Erfolg unter seinem neuen Trainer Sandro Wagner beschert. Beim Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen setzte sich der Fußball-Bundesligist im Allgäu mit 4:1 (2:1) durch.

Mounié brachte die Mannschaft des ehemaligen Co-Trainers der Nationalelf mit seinem Dreierpack (17., 30., 48. Minute), darunter ein verwandelter Elfmeter, früh auf Kurs. Arne Maier erhöhte in der 54. Minute ebenfalls per Strafstoß und stellte den Endstand her. Vor über 2.800 Zuschauern gelang Luis Vetter in der 21. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für die Gastgeber.

Bereits vor rund einer Woche hatte der FCA unter Wagner das erste Testspiel beim Siebtligisten TSV Gersthofen deutlich mit 9:0 gewonnen. Am Samstag (16.00 Uhr) bestreitet die Mannschaft das dritte Testspiel der Saison bei der Stadioneröffnung der Austria Lustenau.