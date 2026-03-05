"Motivation genug": Augsburg will bei RB Revanche für 0:6

In der Hinrunde wird Augsburg von RB Leipzig im eigenen Stadion vorgeführt. Der damalige Trainer ist weg, die Form der Schwaben stimmt wieder. Dennoch spielt das 0:6 aus dem Oktober noch eine Rolle.

Augsburg

Trainer Manuel Baum setzt im Auswärtsspiel des FC Augsburg bei RB Leipzig auf eine besondere Motivation. Vor der Reise nach Sachsen erinnerte er seine Bundesliga-Fußballer bewusst an die Heimblamage gegen RB in der Hinrunde. "Dieses 0:6 hängt uns tatsächlich noch in den Klamotten", erzählte Baum vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Das ist mit Sicherheit Motivation genug, dass wir das in Leipzig wiedergutmachen wollen - idealerweise mit einem Sieg auswärts." Der Coach schilderte, dass er seinem Team nur das Ergebnis zeigte - nicht aber Videos der Klatsche.

Damals war noch Sandro Wagner der Trainer des FCA; unter dem Ex-Profi und früheren Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann blieben die erhofften Erfolge aus. Das änderte sich, als Baum übernahm: Die Augsburger sind in der Rückrundentabelle tatsächlich punktgleich mit Spitzenreiter Bayern München und dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Vor dem 25. Spieltag haben die Schwaben nur drei Zähler Rückstand auf Platz sieben - welcher am Saisonende zur Teilnahme an der Conference League berechtigen könnte.

Fünf Ausfälle - zwei Fragezeichen

"Ich bin kein Tabellenmensch", sagte Baum. "Es ist zwar schön, wenn man mal hinschaut und das steht eine einstellige Zahl vor dem FC Augsburg. Aber am Schluss haben wir uns mit der Mannschaft so geeinigt, dass wir das Thema Tabelle herauslassen und uns immer nur auf die drei Punkte konzentrieren." Der Trainer steht vor einer persönlichen Rückkehr: Er war von 2023 an für zwei Spielzeiten Leiter der Nachwuchsabteilung bei RB.

Neben den länger verletzten Jeffrey Gouweleeuw und Chrislain Matsima müssen die Augsburger in Leipzig auf den gelbgesperrten Cedric Zesiger verzichten. Yannik Keitel fällt wegen einer Schleimbeutelentzündung aus. Uchenna Ugundu verletzte sich zudem im Training und wird ebenfalls nicht mit nach Sachsen reisen, wie Baum verkündete. Darüber hinaus seien zwei anderen Profis - deren Namen der Trainer nicht verriet - leicht angeschlagen. Er gab sich aber optimistisch, dass die beiden bei RB dabei sein können.