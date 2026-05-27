Mittelfeldspieler Baack verlässt 1. FC Nürnberg

Nach nur einer Saison ist für Tom Baack in Nürnberg Schluss. Der Mittelfeldspieler findet eine neue Herausforderung bei einem Aufsteiger in die erste Liga.

Nürnberg

Nach nur einer Saison verlässt Mittelfeldspieler Tom Baack den 1. FC Nürnberg und wechselt zum Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn. Der 27-Jährige absolvierte in der gerade beendeten Saison 20 Zweitligapartien für die Franken. Dabei erzielte er ein Tor und gab eine Vorlage. Die Vertragslaufzeit in Paderborn wurde nicht bekanntgegeben. Baack war erst im Sommer 2025 vom SC Verl nach Nürnberg gewechselt. Paderborn setzte sich in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg durch.

"Tom wird uns mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seiner Erfahrung guttun. Er ist zentraler Mittelfeldspieler, der über eine ausgeprägte Spielintelligenz verfügt", sagte Paderborns Geschäftsführer Sebastian Lange. "Tom zeichnet ein permanent hohes Lauf- und Zweikampfverhalten, konsequente Ballgewinne und große Einsatzbereitschaft in allen Phasen des Spiels aus. Zudem bringt er auch Führungsstärke auf und neben dem Platz mit."