Mit Khedira zum Derby-Hattrick? - Kruse hat was dagegen

Khedira bei Hertha - Kruse bei Union. Zwei absolute Führungsspieler. Und doch so unterschiedlich wie die beiden Berliner Vereine, die am Sonntag erst zum vierten Mal in der Bundesliga aufeinandertreffen.

03. April 2021 - 12:52 Uhr | Von Jens Marx, dpa

Kennt sich aus mit Derby-Stress: Sami Khedira. Ob er beim Berlin-Derby eingesetzt wird ist noch offen. © Annegret Hilse/Pool via REUTERS/dpa