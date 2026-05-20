Mit Helmut Rahn und 70er-Schlager: Essen heiß auf Relegation

Das beschädigte Denkmal des 54er-WM-Helden Helmut Rahn ist restauriert. Drittligist Rot-Weiss Essen träumt vor der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth von der Rückkehr in die zweite Liga.

Essen

Helmut Rahn ist wieder da. Das restaurierte Denkmal des 2003 verstorbenen WM-Siegtorschützen von 1954 steht wieder vor dem Stadion an der Hafenstraße. Rechtzeitig zum Relegations-Hinspiel gegen den Zweitliga-Drittletzten Spielvereinigung Greuther Fürth am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) hat Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen seinen Glücksbringer zurück. Die 130 Kilogramm schwere Bronzestatue des RWE-Meisterspielers von 1955 war von Unbekannten angesägt worden und musste repariert werden.

Historie ist wichtig für RWE. Die größten Erfolge liegen lange zurück. 1953 gewann Essen den DFB-Pokal. 1955 wurde man deutscher Meister. Insgesamt sieben Jahre spielte der Revierclub zwischen 1966 und 1977 in der Bundesliga. Der Verein steht in der ewigen Tabelle heute noch auf Platz 34. RWE-Rekordspieler ist mit 457 Pflichtspielen Willi "Ente" Lippens, der im vergangenen November seinen 80. Geburtstag feierte.

Saison 2010/11 sogar nur in der fünften Liga

Im vergangenen halben Jahrhundert bewegte sich der Verein aber nur noch zwischen zweiter und vierter Liga. In der Saison 2010/11 tauchte er nach Insolvenz per Zwangsabstieg sogar mal kurz in die fünfte Liga hinab. Einer der RWE-Spieler damals: Vincent Wagner, als Trainer mit der SV Elversberg im Saarland soeben sensationell in die Bundesliga aufgestiegen.

Vor vier Jahren kehrten die Essener aus der vierten in die dritte Liga zurück. Und 19 Jahre nach dem letzten Abstieg aus der zweiten Liga (2007) können sie nun sogar wieder ins Bundesliga-Unterhaus aufsteigen.

"Der Teamgeist und die besondere Energie, die gemeinsam mit den Fans entfaltet werden kann, waren in dieser Saison wichtige Faktoren und sollen auch in den Relegationsspielen eine entscheidende Rolle spielen", schrieb kämpferisch in einer Vereinsmitteilung der Vorstand um den Vorsitzenden Marc-Nicolai Pfeifer. Der 45-Jährige ist seit Juli 2024 im Amt und war zuvor gut dreieinhalb Jahre Geschäftsführer beim TSV 1860 München gewesen.

Duisburger Pfostenschuss bringt Essen in die Relegation

Im Drittliga-Herzschlagfinale hatte RWE am vergangenen Samstag so gerade eben noch den dritten Tabellenplatz erreicht. In der Nachspielzeit überholte man tabellarisch den Reviernachbarn Duisburg. Essens Ben Hüsing erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer in Ulm, während Duisburg nicht über ein Remis gegen Viktoria Köln hinauskam. MSV-Kapitän Rasim Bulic traf gar in der siebten Minute der Nachspielzeit nur den Pfosten.

Unter Trainer Uwe Koschinat spielt RWE eine starke Saison. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Kurz nach dem von tausenden mitgereisten Fans in Ulm überschwänglich gefeierten Sieges sagte der RWE-Trainer Uwe Koschinat: "Unsere Fans haben es gefeiert, als hätten wir schon etwas in der Hand - aber meine Emotionalität ist gerade noch gar nicht so überbordend, denn die beiden großen Spiele als Finale dieser Saison stehen ja erst noch vor uns."

Unter Koschinat, seit Dezember 2024 im Amt, hat Essen eine starke Saison gespielt. Die Mannschaft hat in der dritten Liga die zweitmeisten Tore geschossen. Marek Janssen mit 14 Toren und Torben Müsel mit elf sind die RWE-Toptorschützen. Das Tor hütet Jakob Golz, Sohn der Torwart-Legende Richard Golz.

"Oh RWE" – 70er-Jahre-Schlager als Tormusik

Das Rückspiel in Fürth ist am Dienstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1). Um dafür eine gute Ausgangsposition zu erspielen, wollen die Essener am Freitagabend möglichst häufig ihre Tormusik über die Lautsprecher schicken. Das Lied "Oh RWE" hat die schwedische Schlagersängerin Siw Malmkvist in Anlehnung an ihren 70er-Jahre-Hit "Adiole" im Jahr 1999 extra für Rot-Weiss Essen eingesungen. Auch musikalisch ist der Verein stark historisch geprägt.