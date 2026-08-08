Mit 68 Jahren gestorben: Lionel Messi trauert um seinen Vater

Lionel Messi ist in Trauer. Sein Vater Jorge Messi ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Weltstar Lionel Messi (39) trauert um seinen Vater. Wie argentinische Medien berichten, ist Jorge Messi im Alter von 68 Jahren in seiner Heimatstadt Rosario gestorben. Er litt schon länger an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Bereits im Vorfeld der WM in den USA, Kanada und Mexiko machten Meldungen die Runde, der 68-Jährige sei schwer erkrankt. Es kursierten sogar Todesmeldungen über den Vater des argentinischen Superstars. Die Familie Messi beklagte sich im Anschluss über die fehlende Sensibilität einiger Menschen.

Messi brach nach WM-Spiel in Tränen aus

Wie sehr die Situation Lionel Messi belastete, konnte man nach dem WM-Gruppenspiel der Albiceleste gegen Algerien sehen, in dem der 39-Jährige einen Hattrick erzielte und dann in Tränen ausbrach. Nach der Partie sagte er: "Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht."

Jorge Messi war nicht nur Vater, sondern auch Berater seines Sohnes Lionel. Unter anderem fädelte er den Transfer des Weltstars vom FC Barcelona zu PSG ein. Auch am Wechsel aus Frankreich zu Inter Miami in die MLS, wo Lionel Messi immer noch aktiv ist, hatte Jorge Messi seinen Anteil.

Jorge Messi fädelte wichtige Transfers ein

Vor der großartigen Fußballerkarriere seines Sohnes war der ausgebildete Chemietechniker Jorge Messi in einem Stahlwerk tätig. Als Lionel Messi 13 Jahre alt war, wanderte seine Familie nach Spanien aus, auch um dessen Hormonbehandlung weiter zu ermöglichen, Messi litt an einer durch Somatropinmangel bedingten Wachstumsstörung.

In Spanien organisierte Jorge Messi ein Probetraining für seinen Sohn beim großen FC Barcelona. Der Jugendtrainer des FC Barcelona war so begeistert vom Talent Messis, dass er diesen sofort einen Vertrag auf einer Serviette unterschreiben ließ. Als ein Teil der Familie nach Argentinien zurückkehrte, blieb Jorge Messi mit seinem Sohn in Spanien.

Lionel Messi und seine Familie haben noch keine Stellungnahme zum Tod von Jorge Messi abgegeben.