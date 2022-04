Meyerhöfer erleidet schwere Knöchelverletzung

Fürths Verteidiger Marco Meyerhöfer hat sich im Bundesliga-Spiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt eine "schwere Knöchelverletzung" zugezogen. Dies teilte die SpVgg Greuther Fürth am Tag nach dem 0:0 bei den Hessen mit. Demnach wurde der 26 Jahre alte Meyerhöfer noch am Abend erfolgreich operiert. Der Abwehrspieler falle "längere Zeit" aus, hieß es.

03. April 2022 - 14:07 Uhr | dpa

Fürths Marco Meyerhöfer wird von Sanitätern vom Platz gebracht. © Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main/Fürth "Für uns alle war dieser Moment ein Schock, der auch heute noch tief sitzt und der das gute Spiel gestern in den Hintergrund rückt. Wir unterstützen Marco mit allem was uns möglich ist und werden ihn auf seinem Genesungsweg eng begleiten", sagte der Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, laut Vereinsmitteilung vom Sonntag. Meyerhöfer war nach einem Zweikampf mit Jens Petter Hauge in der 87. Minute zusammengesackt. Nach langer Behandlungszeit musste er mit einer Trage abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. In der sonst so lauten WM-Arena von 2006 wurde es auf einmal still. Hauge kämpfte mit den Tränen.