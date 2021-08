Messi-Show von Paris: "Geht es irgendwie besser als das??"

Ein Trikot, ein Ball, der Rasen des Prinzenpark-Stadions. Lionel Messi ist in seinem Element. Für nicht Wenige aber ein ungewohntes Bild. Messi, die Barça-Ikone im PSG-Dress. Spät am Abend wurde das Engagement des Superstars in Paris besiegelt.

11. August 2021 - 07:50 Uhr | dpa

Fix: Lionel Messi spielt für Paris Saint-Germain. © Sameer Al-Doumy/AFP/dpa