Medien: Nürnberg holt französischen U20-Nationalspieler

Schlägt der 1. FC Nürnberg in Frankreich zu? Die Franken verpflichten angeblich einen Mittelfeldspieler von Racing Straßburg.
dpa |
Ist Joti Chatzialexiou auf dem Transfermarkt fündig geworden? (Archivbild)
Ist Joti Chatzialexiou auf dem Transfermarkt fündig geworden? (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa
Der 1. FC Nürnberg steht angeblich kurz vor der Verpflichtung des französischen U20-Nationalspielers Rabby Nzingoula. Wie die französische Sporttageszeitung "L’Équipe" berichtet, wird der defensive Mittelfeldspieler von Erstligist Racing Straßburg ausgeliehen. Der deutsche Fußball-Zweitligist hat demnach eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro. Nzingoulas Vertrag in Frankreich ist noch bis zum Sommer 2027 gültig. Offizielle Angaben gab es zunächst nicht.

Nzingoula wäre der Ersatz für Pape Demba Diop. Die Nürnberger hatten den 22-Jährigen im vergangenen Sommer ebenfalls aus Straßburg ausgeliehen. Auch wegen einer Sprunggelenksverletzung kam Diop aber nur zu zehn Zweitliga-Einsätzen. Die Franzosen holten ihn in der Winterpause vorzeitig zurück.

