Medien: Gregoritsch vor Rückkehr zum FC Augsburg

In Dänemark wird Michael Gregoritsch nicht glücklich. Nun soll der Nationalstürmer Österreichs zu seinem früheren Verein wechseln. Den Trainer kennt er noch aus alten Zeiten.

Augsburg

Der österreichische Nationalstürmer Michael Gregoritsch kehrt nach Medienberichten in die Fußball-Bundesliga zum FC Augsburg zurück. Wie der TV-Sender Sky berichtet, müssen heute nur noch letzte Details geklärt werden. Der 31-Jährige war erst im vergangenen August vom SC Freiburg zu Bröndby IF nach Dänemark gewechselt. Offizielle Aussagen lagen zunächst nicht vor.

Der 72-malige Nationalspieler (23 Treffer) hatte sich Anfang Juli 2017 dem FC Augsburg angeschlossen und damals schon unter dem aktuellen Coach Manuel Baum trainiert. Im Sommer 2022 verließ er Augsburg dann endgültig und ging nach Freiburg. Der Tabellen-15. der Bundesliga hatte zuletzt Angreifer Phillip Tietz an Schlusslicht FSV Mainz 05 verkauft und hat im Sturmzentrum Bedarf.