Medien: Giannoulis-Weggang vom FC Augsburg fix

Dass Abwehrspieler Giannoulis den FC Augsburg verlassen will, das war bekannt. Nun scheint mit einem Verein in seiner Heimat eine Lösung gefunden zu sein.

Dimitrios Giannoulis wird den FC Augsburg nach übereinstimmenden Medienberichten verlassen und in seine Heimat Griechenland zurückkehren. Der Fußball-Bundesligist fand mit dem Spitzenclub Paok aus Thessaloniki eine Einigung, wie die "Augsburger Allgemeine", der "Kicker" und der Sender Sky berichteten. Der eigentlich noch bis 2028 an die Schwaben gebundene Abwehrspieler soll dem FCA mehr als vier Millionen Euro an Ablösesumme bringen - zudem sei ein Testspiel vereinbart worden.

Eine offizielle Bestätigung der Vereine stand zunächst aus. Der 30-Jährige galt schon seit einer Weile als Wechselkandidat in Augsburg. Im Trainingslager in Achenkirch in Tirol absolvierte Giannoulis am Mittwoch nur noch eine individuelle Einheit. Er sollte zeitnah aus dem Camp in Österreich abreisen.