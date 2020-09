Medien: FC Augsburg holt polnischen Rechtsverteidiger Gumny

Der FC Augsburg verpflichtet nach übereinstimmenden Medienberichten den polnischen Rechtsverteidiger Robert Gumny. Wie die „Augsburger Allgemeine” und der „Kicker” am Mittwoch berichteten, kommt der 22-Jährige vom Erstligisten Lech Posen. Gumny soll einen Fünfjahresvertrag erhalten sowie zwischen zwei und drei Millionen Euro Ablöse kosten. Eine offizielle Stellungnahme zu dem Transfer lag zunächst nicht vor.

Gumny hat der Zeitung zufolge den Medizincheck in Augsburg bestanden. Er soll in der kommenden Woche nach der Länderspielpause beim Fußball-Bundesligisten antreten. Trainer Heiko Herrlich hat aktuell nach dem Abschied von Stephan Lichtsteiner in Raphael Framberger nur einen gelernten Rechtsverteidiger in seinem Kader.