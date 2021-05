Mavraj und Cavar verlassen SpVgg Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth plant nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ohne Verteidiger-Routinier Mergim Mavraj (34) und Mittelfeldspieler Marijan Cavar (23). Wie die Franken am Sonntag mitteilten, wird der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit Mavraj nicht verlängert. Darauf hätten sich beide Seiten verständigt. In sechs Spielzeiten war Mavraj auf 157 Pflichtspiele für die Fürther gekommen.

30. Mai 2021 - 16:11 Uhr | dpa

Mergim Mavraj spielt den Ball. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild