Matthäus rechnet mit Adeyemi-Wechsel: Gespräche weit

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus rechnet im Sommer mit einem Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg in die Fußball-Bundesliga - vorzugsweise zu Borussia Dortmund. "Er bleibt nicht mehr lange in Salzburg. Er wäre ein guter Transfer, die Kontakte nach Dortmund sind da", sagte der 60-Jährige am Montag bei einem Pressegespräch eines Wettanbieters (Interwetten) in München.

14. Februar 2022 - 12:54 Uhr | dpa

Fußball-Experte Lothar Matthäus. © David Inderlied/dpa/Archivbild