Mathenia verlängert in Nürnberg und wird 2028 Torwartcoach

Christian Mathenia trägt seit 2018 das Trikot des 1. FC Nürnberg. Und die aktuelle Nummer zwei wird dem "Club" sogar über die Zeit als aktiver Torwart hinaus erhalten bleiben.

Nürnberg

Die Zukunft von Torwart Christian Mathenia wird über die Profi-Karriere hinaus beim 1. FC Nürnberg liegen. Der 33-Jährige, der seit 2018 für den "Club" aufläuft, verlängert seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten bis Sommer 2028. Im Anschluss werde er als Torwarttrainer beim FCN-Nachwuchs arbeiten, wie der fränkische Traditionsverein am Donnerstag mitteilte.

Vor acht Jahren war Mathenia vom Hamburger SV nach Nürnberg gewechselt. Er blieb trotz des Abstiegs aus der Bundesliga im Sommer 2019. Bislang stand er in 158 Partien für den "Club" im Tor. Hinter Jan Reichert (24) ist Mathenia auch in der laufenden Saison die Nummer zwei.

"Chris hat die DNA des Club"

"Chris hat die DNA des Club wie kein anderer verinnerlicht und lebt diese auch. Er pusht die Jungs auf und neben dem Platz - ist Ansprechpartner, Ratgeber und ein Vorbild", äußerte Sportvorstand Joti Chatzialexiou in der Mitteilung des Vereins. Man sei sehr glücklich über den gemeinsamen weiteren Weg im Vereinsnachwuchs.

"Der Verein, mit all seinen Emotionen, ist seit so vielen Jahren ein riesiger Teil von mir. Umso stolzer bin ich, dass wir uns erneut darauf geeinigt haben, dass ich dem Club noch einige weitere Jahre erhalten bleibe", sagte Mathenia. Er blicke auch schon "mit großer Vorfreude" auf seine 2028 folgenden "ersten Schritte als Torwarttrainer".