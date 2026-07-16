Manuel Neuer nach WM-Aus im Luxusurlaub

Etwas mehr als zwei Wochen nach dem Aus der DFB-Elf bei der WM tankt Manuel Neuer im Urlaub Kraft. Neue Bilder zeigen ihn vor luxuriöser Kulisse – offenbar auf Mallorca.

Während das frühe Aus der deutschen Nationalelf bei der Fußball-WM 2026 manch Spieler und Fan wohl noch tief in den Knochen steckt, versucht Manuel Neuer (40) im Urlaub Kraft zu tanken. Das deutet der Torwart auf Instagram an. Neuer teilt mit seinen rund 15 Millionen Followerinnen und Followern Fotos .

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Eines der Bilder zeigt den 40-Jährigen in einem Pool, ein anderes ist offenbar im Fitnessraum der Anlage entstanden und auf einem weiteren Foto unternimmt er anscheinend gerade einen Spaziergang. Daneben gibt es Aufnahmen von der schönen Landschaft, in Radfahrmontur und vor mehreren Booten am Wasser mit seinem Söhnchen auf dem Arm. Das legt die Vermutung nahe, dass auch seine Ehefrau Anika (26) dabei sein könnte.

Zu den Aufnahmen gibt sich Neuer wortkarg, ein einziges Wort postet er dazu: "Reset". Der Fußballer spricht also von einem "Zurücksetzen". Er selbst teilt nicht mit, wo er sich aufhält. , dass es sich um eines der exklusivsten Resorts im Südwesten der Insel handelt.

WM-Aus war für Neuer "extrem ernüchternd"

"Das frühe Ausscheiden bei der WM ist extrem ernüchternd", teilte kurz nach der Niederlage gegen Paraguay mit. Dass die Mannschaft bei dem Turnier nicht weitergekommen sei, tue weh. Er erklärte, dass er sich bewusst für ein Comeback unter dem damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) entschieden hatte.

"Zum einen, weil es mich immer mit tiefem Stolz erfüllt hat, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen", schrieb Neuer. "Zum anderen, weil ich mit meinen 40 Jahren und den Erfahrungen aus vier WM-Turnieren auch die jungen Spieler sowohl auf als auch neben dem Platz bestmöglich unterstützen und Fußball-Deutschland helfen wollte." Obwohl es ein bitteres Ende sei, bereue er diesen Schritt auch im Nachhinein nicht.