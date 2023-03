Man United und Feyenoord Rotterdam sicher im Viertelfinale

Manchester United hat problemlos das Viertelfinale der Europa League erreicht. Eine Woche nach dem 4:1-Heimsieg gewann der englische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag auch das Achtelfinal-Rückspiel bei Real Betis Sevilla mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Englands Nationalspieler Marcus Rashford mit einem fulminanten Distanzschuss in der 56. Minute.

Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal schied hingegen im Elfmeterschießen gegen Sporting Lissabon aus. Nach dem 2:2 im Hinspiel hieß es in London nach 120 Minuten 1:1 (1:1, 1:0), der Führungstreffer von Ex-Bundesligaprofi Granit Xhaka in der 19. Minute reichte nicht zum Sieg nach regulärer Spielzeit. Vom Elfmeterpunkt scheiterte Gabriel Martinelli an Sporting-Torhüter Adán, danach traf Nuno Santos zum entscheidenden 5:3 für die Portugiesen.

Einen Kantersieg feierte Feyenoord Rotterdam. Der Liga-Spitzenreiter aus den Niederlanden deklassierte Schachtjor Donezk mit 7:1 (3:0), nachdem es vor Wochenfrist in Warschau noch ein 1:1 gegen die Ukrainer gegeben hatte.

Rekordsieger FC Sevilla kam nach dem 2:0-Hinspielsieg gegen Fenerbahce Istanbul trotz der 0:1 (0:1)-Auswärtsniederlage im Rückspiel weiter. Der AS Rom reichte bei Real Sociedad San Sebastian ein torloses Unentschieden, nachdem die Italiener in der Vorwoche mit 2:0 gegen die Spanier gewonnen hatten.

Die Auslosung für die Viertel- und Halbfinals sowie das Endspiel am 31. Mai in Budapest findet an diesem Freitag im schweizerischen Nyon statt. Die Runde der letzten Acht wird am 13. und 20. April ausgespielt, die Halbfinals dann am 11. und 18. Mai.