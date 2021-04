Mainz vor Bayern-Titel: "Fokus liegt auf unserem Spiel"

Der FSV Mainz 05 will im Duell gegen den FC Bayern nicht auf eine mögliche Titelentscheidung zu Gunsten der Münchner schauen. "Wir gehen das Spiel nicht an, um bei den Bayern etwas zu verhindern. Der volle Fokus liegt auf unserem eigenen Spiel", betonte Trainer Bo Svensson bei einer Online-Pressekonferenz am Freitag. Bei zehn Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig würde ein Sieg der Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei den noch abstiegsgefährdeten Mainzern auch rechnerisch die Entscheidung im Titelkampf der Fußball-Bundesliga bringen.

23. April 2021 - 15:01 Uhr | dpa

Der Mainzer Trainer Bo Svensson gestikuliert an der Seitenlinie. © Carmen Jaspersen/dpa