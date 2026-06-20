"Macht seine Arbeit unnötig schwer": Hamann mahnt Klopp zur Geduld beim Thema Nagelsmann

Vor dem zweiten Gruppenspiel der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste beleuchtet Didi Hamann in seiner WM-Kolumne die Situation von Leroy Sané. Auch geht er auf die Worte von Jürgen Klopp und einen möglichen Bayern-Abgang von Michael Olise ein.

Liebe Fußballfans, nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao trifft die deutsche Mannschaft jetzt auf die Elfenbeinküste – da kommt ein ganz anderes Kaliber auf sie zu. Man muss erstmal sieben Tore schießen, das hat noch kein anderes Team bei dieser WM geschafft. Aber erst die nächsten beiden Spiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador werden zeigen, wo die Mannschaft steht.

Wirtz war der Dreh- und Angelpunkt des DFB-Teams

Die erste Partie war keine Standortbestimmung. Mir hat in der Offensive besonders Florian Wirtz gut gefallen, er war der Dreh- und Angelpunkt, an allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Er hat die Spielfreude gezeigt, auf die man in Liverpool seit seinem Wechsel wartet. Man sieht, dass er im DFB-Team der Mittelpunkt ist. Die Verantwortung scheint ihm gutzutun.

Diesen Status hat er in Liverpool noch nicht. Felix Nmecha war ebenfalls stark, er hat das wichtige 1:0 gemacht. Diese beiden Spieler würde ich hervorheben. Leroy Sané hingegen hat erneut ein schwächeres Spiel gezeigt. Die Frage ist nun: Sollte Julian Nagelsmann ihn aus der ersten Elf nehmen? Ich sage: nein! Er muss ihn in der Startelf lassen.

Aus Mangel an Alternativen wird er nicht drumherum kommen, auf Sané zu setzen. Didi Hamann

Nagelsmann hofft auf die Explosion von Sané

Nagelsmann hat Sané immer wieder geschützt und gestützt, als Kritik aufkam. Er hat zu Sané gehalten und ihn nominiert, obwohl er bei Galatasaray keine gute Saison hatte. Aus Mangel an Alternativen wird er nicht drumherum kommen, auf Sané zu setzen. Nagelsmann hofft, dass Sané irgendwann explodiert – und das kann bei Sané immer passieren.

Nur sollte es am besten jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen passieren. Ein Tor würde Sané sehr helfen. Für viel Wirbel hat der Satz von Jürgen Klopp über Nagelsmann gesorgt, dass der Bundestrainer "noch" die Mannschaft aufstellen würde. Mit solchen Aussagen muss Klopp vorsichtig sein. Man konnte es so interpretieren, dass Nagelsmann irgendwann in naher Zukunft kein Bundestrainer mehr sein werde.

Noch kein Faktor beim DFB: Leroy Sané. © IMAGO

Klopp macht Nagelsmann die Arbeit schwerer

Auch wenn sich Klopp danach entschuldigt hat, schlagen solche Aussagen hohe Wellen. Das kann Fußball-Deutschland bei einer WM nicht gebrauchen – und Nagelsmann auch nicht. Der Bundestrainer hat sich viel Kritik anhören müssen, in vielen Fällen meiner Meinung nach auch zu Recht. Aber sowas macht seine Arbeit unnötig schwerer.

Ob sich Klopp damit schon als neuer Bundestrainer in Stellung gebracht hat? Ich weiß es nicht. Er hat bei Red Bull großen Einfluss. Gerade erst hat er bei RB Salzburg den Trainer gewechselt und jetzt auch noch Ole Werner bei RB Leipzig entlassen. Das fand ich übrigens sehr, sehr überraschend.

Ich weiß, dass es diese Gerüchte über Klopp als Bundestrainer gibt, aber es wird alles von der WM abhängen. Didi Hamann

Hamann glaubt an Nagelsmann-Verbleib bei guter WM

Werner hatte mit der Mannschaft eine gute Saison, die mit der Qualifikation für die Champions League zu Ende gegangen ist. Ich hätte Werner gewünscht, noch den nächsten Schritt mit der Mannschaft zu gehen. Aber zurück zu Klopp: Jetzt diese wichtigen Entscheidungen bei Red Bull zu treffen und dann in zwei, drei Monaten zum DFB zu gehen – schwierig.

Ich weiß, dass es diese Gerüchte über Klopp als Bundestrainer gibt, aber es wird alles von der WM abhängen. Wenn wir eine gute WM spielen, wird Nagelsmann Trainer bleiben. Er hat ja bis 2028 verlängert. Wenn die WM nicht gut ausgeht, wird die Diskussion hochkochen, dann wird das Klopp-Thema heiß.

Wird von vielen Experten als künftiger Bundestrainer ins Spiel gebracht: Jürgen Klopp. © IMAGO

Olise hat viel Macht bei möglichem Abgang

Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er irgendwann Bundestrainer wird. Es liegt letztlich an Nagelsmann. Solange er gute Ergebnisse liefert, gibt es keinen Grund, etwas zu ändern. Was alle Bayern-Fans aktuell beschäftigt, ist das Interesse von Real Madrid an Michael Olise.

Viel wird darauf ankommen, was der Spieler machen will. Denn in der heutigen Zeit haben die Spieler viel Macht. Wenn Olise sagt, dass er zu Real will, dann wird es für den FC Bayern nicht einfach, ihn zu halten. Dass er sehr viel Geld kostet und das Feilschen wohl bei 150 Millionen Euro erst losgeht, weiß Real.

Olise hat dem FC Bayern einiges zu verdanken, erst in München hat er sich zum Weltklassespieler entwickelt. Didi Hamann

Hamann lobt die Schiedsrichter-Leistung bei der WM

Was man nicht vergessen darf: Olise hat dem FC Bayern einiges zu verdanken, erst in München hat er sich zum Weltklassespieler entwickelt. Wenn es so sein sollte, dass er seine Bayern-Fotos bei Instagram gelöscht hat, wäre das auf jeden Fall komisch.

Zum Abschluss noch ein Thema, das mir wichtig ist. Ich finde die Schiedsrichter-Leistungen bei der WM bisher exzellent. Egal, ob die Schiris aus Europa kommen, aus Südamerika, Afrika oder Asien: Sie alle zeigen eine beeindruckende Autorität, Klarheit und Souveränität.

Entwickelte sich beim FC Bayern zum Star: Michael Olise. © IMAGO

WM bisher mit weniger VAR-Eingriffen

Wir haben viel weniger Fouls, die gepfiffen werden, weniger VAR-Eingriffe. Die Spiele werden geleitet und nicht gepfiffen - genau so muss es sein. Und da frage ich mich, warum wir nicht in Deutschland 20, 25 solcher Schiedsrichter finden?

Bei uns in der Bundesliga wird das Spiel mit Eingriffen zerrissen. Das ist schade. Bei dieser WM hingegen sind nicht nur die besten Spieler dabei, sondern auch die besten Schiedsrichter. Das macht Spaß!

Euer Didi