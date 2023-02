Maaßen über Titelkampf: "Für Liga sehr positiv"

Das enge Titelrennen in der Fußball-Bundesliga begeistert den Augsburger Trainer Enrico Maaßen. "Es ist schön, wenn es keine Mannschaft gibt, die oben mit zehn oder 15 Punkten Vorsprung marschiert. Alle Mannschaften müssen sich strecken, jedes Spiel wird in der Liga wahnsinnig eng sein, weil alle bis ans Limit gehen müssen", sagte Maaßen vor dem Augsburger Gastspiel bei Hertha BSC am Samstag über den offenen Meisterschaftskampf nach 21 Spieltagen.

24. Februar 2023 - 06:33 Uhr | dpa

Trainer Enrico Maaßen vom FC Augsburg steht am Spielfeldrand. © Matthias Balk/dpa