Maaßen trotz mauem Saisonstart: Spüre großes Vertrauen

Trotz eines schwachen Saisonstarts mit nur zwei Punkten aus drei Spielen bangt Enrico Maaßen nach eigener Aussage nicht um seine Anstellung als Trainer des FC Augsburg. "Mit Angst und mit Sorgen diesen Job zu machen, verkopft, das verkrampft. Ich gebe jeden Tag Vollgas. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das mit Haut und Haaren lebe. Man braucht die nötige Souveränität und die Lockerheit", sagte der 39-Jährige dem "Kicker" (Montag). "Ich spüre großes Vertrauen von allen, mit denen ich zusammenarbeite. Dem versuche ich jeden Tag gerecht zu werden", ergänzte der Coach des Fußball-Bundesligisten.

Augsburg

Der FCA war im DFB-Pokal gleich in der ersten Runde an der SpVgg Unterhaching gescheitert (0:2), danach folgten in der Meisterschaft ein 4:4 gegen Mönchengladbach, ein 1:3 beim FC Bayern und ein 2:2 gegen den VfL Bochum. "Wir sind mit zwei Punkten aus drei Spielen nicht zufrieden", unterstrich Maaßen. "Es ist positiv zu sehen, dass wir sieben Tore erzielt haben. Neun Gegentore sind zu viel. Das ist das, was wir schleunigst in den Griff bekommen müssen. Wir müssen defensiv stabiler werden, die leichten individuellen Fehler abstellen."

Nach der Länderspielpause sind die bayerischen Schwaben am kommenden Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig zu Gast.