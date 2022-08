Maaßen nach Niederlage gegen Mainz sauer auf Referee

Trainer Enrico Maaßen war nach der Last-Minute-Niederlage seines FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 verärgert über den Schiedsrichter. Maaßen sprach nach dem 1:2 (1:1) am Samstag in der Fußball-Bundesliga von gleich "vier Situationen, wo wir schlecht wegkommen. Das ist so."

21. August 2022 - 09:11 Uhr | dpa

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen gibt an der Seitenlinie Anweisungen. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild