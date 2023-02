Maaßen erwartet nächsten Schritt: "Konstant punkten"

Trainer Enrico Maaßen erwartet von den Fußball-Profis des FC Augsburg nach dem positiven Start ins Jahr den nächsten Entwicklungsschritt. Seine Mannschaft hat in dieser Bundesliga-Saison gegen die Topteams oftmals positiv überrascht, aber gegen Gegner auf Augenhöhe wie an diesem Samstag (15.30 Uhr) der FSV Mainz 05 verloren. Dieses Manko will Maaßen in der Rückrunde beheben.

09. Februar 2023 - 14:16 Uhr | dpa

Trainer Enrico Maaßen vom FC Augsburg steht vor Spielbeginn am Spielfeldrand. © Matthias Balk/dpa/Archivbild