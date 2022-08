Liverpool nur Remis bei Aufsteiger FC Fulham

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool gleich am ersten Spieltag der Premier League Punkte liegenlassen.

London

Das ersatzgeschwächte Pokalsieger-Team des deutschen Trainers kam am Samstag beim starken Aufsteiger FC Fulham nach zweimaligem Rückstand nur zu einem 2:2 (0:1). Fulhams Neuzugang, der deutsche Torwart Bernd Leno, kam dabei nicht zum Einsatz.

Stürmer Alexander Mitrovic, der in der vergangenen Zweitliga-Saison mit 46 Toren und großem Abstand Torschützenkönig geworden war, brachte die Gastgeber im Stadion Craven Cottage per Kopf (32. Minute) und per Strafstoß (72.) zweimal in Führung. Der eingewechselte Neuzugang Darwin Núñez (62.) und Stürmerstar Mohamed Salah (80.) sorgten jeweils für den Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff vergab Jordan Henderson die Chance zum Sieg, als er mit einem Fernschuss die Latte traf.

Klopp musste zum Ligaauftakt verletzungsbedingt auf zahlreiche Spieler verzichten, darunter Ibrahima Konate, Naby Keita, Curtis Jones und Diogo Jota. Dafür kam Liverpools Neuzugang Fabio Carvalho, der in der vergangenen Saison noch für Fulham gespielt hatte, zu einem Kurzeinsatz.