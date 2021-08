Liverpool bejubelt Heimsieg - Grealish trifft bei Citys 5:0

Der FC Liverpool hat sich auch am zweiten Spieltag der englischen Premier League in exzellenter Form präsentiert. Eine Woche nach dem souveränen 3:0-Sieg in Norwich besiegten die Reds am Samstag zuhause den FC Burnley mit 2:0 (1:0).

21. August 2021 - 18:08 Uhr | dpa

Der FC Liverpool um Sadio Mané, Diogo Jota und Keita Naby (l-r) ist top in Form. © Mike Egerton/PA Wire/dpa