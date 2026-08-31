Lionel Messi verlässt Argentiniens Nationalmannschaft

Lionel Messi hat sich auf Instagram an die argentinischen Fans gewandt. Der 39-Jährige zieht einen Schlussstrich unter zwei Jahrzehnte im Trikot der Albiceleste. Den Abschied hatte er schon vor Wochen beschlossen.

Lionel Messi beendet seine Laufbahn in der argentinischen Nationalmannschaft. Das gab der 39-Jährige am Montag (31. August) Für seinen Klub Inter Miami wird der Weltmeister von 2022 weiter in der MLS auflaufen.

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"Nach all der Zeit, die seit dem Finale vergangen ist, und nach langem Nachdenken möchte ich allen mitteilen, dass ich von der Nationalmannschaft zurücktrete", schreibt Messi. "Es war eine Entscheidung, die wehgetan hat und die mir immer noch bis ins Innerste wehtut, aber ich verstehe, dass es der richtige Zeitpunkt ist." Er habe immer alles gegeben, "nicht nur in den letzten Jahren, in denen wir alles gewonnen haben, sondern auch davor. Ich habe immer gekämpft und alles für dieses Trikot gegeben, um euch Freude zu bereiten und euch stolz zu machen, durch den Fußball Argentinier zu sein."

Geschrieben zwei Tage nach dem Finale

Die vielleicht wichtigste Information steht ganz am Ende des Beitrags: Verfasst hat Messi die Zeilen bereits am 21. Juli, zwei Tage nach dem verlorenen WM-Finale 2026 gegen Spanien. Veröffentlicht hat er sie erst jetzt. "Heute, nach dem, was mit meinem Vater passiert ist, bin ich noch überzeugter als vorher", schreibt er dazu. Messis Vater war wenige Wochen nach der Finalniederlage gestorben.

Dass ihm der Abschied schwerfällt, macht der Kapitän deutlich: "Es bleibt nicht mehr viel Zeit, Kapitel schließen sich, und dieses hier tut mir zutiefst weh. Ich liebe es, ich habe es geliebt, und ich werde es immer lieben, in der Nationalmannschaft zu sein." Er habe alles gegeben, was er habe, und nichts mehr zu geben. Außerdem kämen "großartige junge Spieler" nach, "die es verdienen, dort zu sein".

"Jetzt werde ich einer von euch sein"

Einen großen Teil des Textes widmet Messi den Fans, denen er "für all die Liebe und die Unterstützung in diesen 20 Jahren" dankt. "Jetzt werde ich einfach einer von euch sein und euch von draußen anfeuern und unterstützen, in guten wie in schlechten Zeiten, dann sogar noch mehr."

Auch seiner Familie, seinen Trainern, Mitspielern und Verantwortlichen dankt der 39-Jährige. Sie hätten ihn auf einer "schönen, aber schwierigen Reise" begleitet, er nehme "unvergessliche Erinnerungen und Momente" mit. "Ich gehe mit der Ruhe und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern traumhafte Momente geschenkt zu haben", so Messi. "Danke, Gott, dass du mich zum Argentinier gemacht hast. Vamos Argentina!"

Sechs Weltmeisterschaften, ein Titel

Messi lief bei sechs Weltmeisterschaften für Argentinien auf. 2022 führte er sein Land zum Titel und erhielt mit sieben Turniertoren den Silbernen Schuh. Die Auszeichnung ging auch 2026 an ihn, diesmal nach acht Treffern. Zum zweiten WM-Titel reichte es am Ende nicht.