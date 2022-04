Leverkusen will mit Schick Fürther Abstieg besiegeln

Mit Patrik Schick will Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen seinen Champions-League-Platz verteidigen und die SpVgg Greuther Fürth in die 2. Liga schicken. Der 26-Jährige steht im Auswärtsspiel bei den Franken am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf. Beim 7:1 im Hinspiel war Schick mit vier Toren der überragende Mann. Neben ihm stürmt Sardar Azmoun.

23. April 2022 - 14:55 Uhr | dpa

Patrik Schick (r) wird von Leverkusens Trainer Gerardo Seoane ausgewechselt. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild