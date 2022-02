Leverkusen hakt Pleite in Mainz ab: Wirft uns nicht um

Für Bayer Leverkusen endet in Mainz eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen. An das Gefühl der Niederlage will sich der Tabellendritte aber gar nicht erst gewöhnen.

19. Februar 2022 - 11:44 Uhr | Eric Dobias, dpa

Die Leverkusener verlassen nach der Niederlage in Mainz enttäuscht den Platz. © Thomas Frey/dpa