Leupolz: Englische Liga zum Anschauen attraktiver

Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz findet die englische Women's Super League zum Anschauen attraktiver als die deutsche Frauen-Bundesliga. "Die Liga in England ist sehr ausgeglichen, auch vermeintliche schwächere Gegner haben ihre Chancen im Spiel. Es wird etwas weniger Wert auf Taktik gelegt, dafür mehr auf Schnelligkeit. Dadurch ist alles etwas wilder und offener", begründete die 26-Jährige von Tabellenführer FC Chelsea ihre Meinung in einem Gespräch mit "tz" und "Münchner Merkur" (Samstagausgabe). Das Training und die Anforderungen seien etwas anders als in Deutschland, deshalb habe sie sich bei ihrem Wechsel im vergangenen Sommer vom FC Bayern München nach London umstellen müssen.

12. Februar 2021 - 13:31 Uhr | dpa

Melanie Leupolz spricht. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild