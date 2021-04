Leitl: Hoffe, Corona-Pandemie entscheidet nicht Aufstieg

Trainer Stefan Leitl von der SpVgg Greuther Fürth würde es bedauern, wenn die coronabedingten Ausfälle in der 2. Fußball- Bundesliga das Aufstiegsrennen entscheiden würden. "Das ist eine traurige Frage. Ich hoffe es nicht. Es ist schade, dass wir vergangenen Freitag nicht spielen konnten, weil die Mannschaft von Sandhausen in Quarantäne musste", sagte Leitl in der "Sport Bild" (Mittwoch). "Ich wünsche mir, dass wir das Spiel möglichst schnell nachholen können, damit das Tabellenbild wieder aktualisiert wird."

14. April 2021 - 13:49 Uhr | dpa

Trainer Stefan Leitl. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild