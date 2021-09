Leitl erwartet Fürther Tore und "Zählbares" in Köln

Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth geht trotz der zuletzt sieglosen Bundesliga-Wochen mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein in das Fußball-Duell beim 1. FC Köln. "Wir werden die gleiche Leistung abrufen wie gegen Bayern München, und dann bin ich überzeugt, dass wir was Zählbares mitnehmen", sagte Cheftrainer Stefan Leitl vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) und ergänzte: "Ich bin überzeugt davon, dass wir treffen werden."

30. September 2021 - 14:41 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild