Leitl bei Greuther Fürth nicht bei Nachfolger-Suche dabei

Trainer Stefan Leitl ist bei der SpVgg Greuther Fürth nicht in die Suche nach seinem Nachfolger eingebunden. "Nein, obwohl ich mit Rachid (Azzouzi) im Austausch bin", antwortete der 44-Jährige am Freitag auf eine entsprechende Frage. "In der Tiefe bin ich da nicht mit dabei."

06. Mai 2022 - 14:22 Uhr | dpa

Der Fürther Trainer Stefan Leitl gibt ein Interview. © Daniel Löb/dpa/Archivbild