Laut Medien: PSG trennt sich von Trainer Pochettino

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain trennt sich offenbar von Trainer Mauricio Pochettino. Das berichtet das Magazin "The Athletic". Demnach sei nach einer Saisonanalyse in der letzten Woche in beiderseitigem Einvernehmen ein Ende der Zusammenarbeit beschlossen worden.

12. Juni 2022 - 14:37 Uhr | dpa

Trainer Mauricio Pochettino muss PSG offenbar verlassen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa