Laureus-Awards: Kampf der Sport-Giganten mit Messi und Mbappé

Es kommt erneut zum Duell Messi gegen Mbappé. Spannung gibt es auch bei den Frauen.

And the winner is... Diesen legendären Worten bei der Oscar-Verleihung fiebern die Stars der schauspielenden Zunft entgegen. In der Welt des Sports hört das Pendant zum Oscar auf den Namen Laureus.

Laureus Awards: 1.400 Sportjournalisten nominieren jeweils sechs Athleten in sieben Kategorien

Von 1.400 ausgesuchten Sportjournalisten, darunter ist auch die Abendzeitung vertreten, werden in sieben Kategorien (unter anderem: Sportler, Sportlerin, Durchbruch, Comeback, Mannschaft) jeweils sechs Athleten für die prestigeträchtigen Auszeichnung nominiert. Die 71 Mitglieder der "Laureus World Sports Academy" werden dann die jeweiligen Gewinner wählen, der Preis wird im Frühjahr vergeben.

WM-Finale bei den Laureus Awards neu aufgelegt: Lionel Messi versus Kylian Mbappé

Und es ist in diesem Jahr wieder ein wahres Duell der Sportgiganten: Bei den Männern ist Ausnahme-Kicker Lionel Messi nominiert, der Argentinien bei der WM zum Titel geführt hat, und damit die letzte Trophäe, die er in seiner illustren Karriere gewinnen konnte, der Sammlung hinzufügte.

Folgt jetzt der Laureus? Oder triumphiert Frankreichs Wunderstürmer Kylian Mbappé, der im Finale gegen Messis Gauchos mit einem Dreierpack die Équipe tricolore so nah an den WM-Titel geführt hatte? Oder Tennis-Ikone Rafael Nadal? Oder Formel-1-Champion Max Verstappen?

Laureus Awards: Shelly-Ann Fraser-Pryce zum sechsten Mal nominiert

Die Namen der nominierten Frauen sind nicht minder berühmt, erfolgreich und klangvoll: 100-Meter-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce, 400-Meter-Hürden-Weltrekordlerin Sydney McLaughlin-Levrone, Ski-Queen Mikaela Shiffrin, die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten, Schwimm-Rekordweltmeisterin Katie Ledecky und die Tennis-Königin Iga Swiatek kämpfen um den Platz an der Laureus-Sonne. "Dies ist meine sechste Nominierung für die Laureus World Sportswoman of the Year und es ist eine große Ehre", sagt die fünfmalige 100-Meter-Championesse Fraser-Pryce.

Bei der Mannschaft des Jahres können Messi und seine Argentinier den nächsten großen Titel holen, oder Real Madrid um Pokalsammler Toni Kroos. In der Kategorie Comeback ist unter anderem Golf-Ikone Tiger Woods, der bei einem schweren Autounfall fast sein Bein verloren hat, nominiert. Es war ein unvergessliches Sportjahr, das jetzt noch seine Laureus-Krönung erwartet. Mal sehen, wer am Ende the winner is...