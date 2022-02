KSC mit Selbstvertrauen und guter Laune gegen Schalke

Mit zuletzt zwei Siegen und künftig wieder 15 000 Zuschauern im Rücken geht Fußball-Zweitligist Karlsruher SC voller Zuversicht in das Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten FC Schalke 04. "Gleichwohl wissen wir, was für ein Kaliber da auf uns zukommt", sagte KSC-Trainer Christian Eichner am Donnerstag. Das Hoch seiner Elf sei auch in den qualitativ hochwertigen Trainingseinheiten der vergangenen Tage zu spüren gewesen. "Ich bin ein gut gelaunter KSC-Trainer, weil ich auch diese Woche wieder viele gute Dinge gesehen habe", berichtete Eichner.

Der Karlsruher Trainer Christian Eichner ruft und hält einen Ball in der Hand. © Uli Deck/dpa/Archivbild