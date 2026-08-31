Kramer prophezeit Königsklassen-Finale Barcelona - Bayern

Mats Hummels, Christoph Kramer und Matthias Sammer werden wieder bei Champions-League-Übertragungen ihre Meinung äußern. Was das Trio von den vier deutschen Clubs erwartet.

Die TV-Experten und früheren Nationalspieler Mats Hummels, Matthias Sammer und Christoph Kramer rechnen damit, dass alle vier deutschen Clubs in die K.-o.-Runde der Champions League einziehen. "Ich sage: Finale Barcelona - Bayern", prophezeite Ex-Weltmeister Kramer in einer digitalen Pressekonferenz des übertragenden Senders Prime Video vor der Königsklassen-Gruppenphase.

"Bayern ist ein Favorit, aber nicht der Topfavorit. Ich sehe die fünf, sechs üblichen Verdächtigen", sagte der ehemalige Münchner und Dortmunder Fußballprofi Hummels. Kramer geht davon aus, dass der BVB "am zweitweitesten kommt. Ich glaube, dass Stuttgart ein kräftiges Wort über die Play-off-Runde hinaus mitsprechen kann."

"Streitbare Konstellation mit José Mourinho"

Bei der Frage nach den Titelkandidaten nannte der ehemalige Europameister und heutige Borussia-Berater Sammer die Bayern ("Sie haben sich nicht verschlechtert"), Titelverteidiger Paris Saint-Germain, den FC Arsenal ("Ich finde, Arsenal muss sich nach der Meisterschaft erst mal wieder beweisen"), Real Madrid ("Eine streitbare Konstellation mit José Mourinho") sowie den FC Barcelona ("Werden eine gute Rolle spielen").

"Sie sind die Besten der Welt"

Der 58-Jährige geht davon aus, dass der Meister aus München sieben von acht Spielen in der Ligaphase gewinnt: "Sie sind die Besten der Welt, in Europa sowieso. Bei Dortmund habe ich mich auf fünf Siege festgelegt. RB hat in meinen Augen die schwerste Gruppe."

Findet meist klare Worte: TV-Experte Matthias Sammer. (Archivbild) © Bernd Thissen/dpa

Die Münchner starten ihren nächsten Angriff auf den Triumph in der Champions League mit einem Heimspiel gegen den norwegischen Club Bodö/Glimt am 10. September und treffen später unter anderem auf Arsenal und Atlético Madrid. Dortmund empfängt zum Start am 8. September den FC Villarreal. RB Leipzig reist zum Debütanten Como 1907 am 10. September. Der VfB Stuttgart spielt am 9. September daheim gegen Neuling Viking Stavanger.