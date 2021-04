Kopfverletzung bei Augsburgs Gouweleeuw

Dem FC Augsburg droht der Ausfall von Kapitän und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw in den nächsten Partien der Fußball-Bundesliga. Der 29 Jahre alte Niederländer war am Samstag beim 0:0 gegen Arminia Bielefeld in der Halbzeit ausgewechselt worden, weil er und sein Gegenspieler bei einem Zweikampf mit den Köpfen zusammengestoßen waren.

17. April 2021 - 19:19 Uhr | dpa

Augsburg's Jeffrey Gouweleeuw. © Tom Weller/dpa/Archivbild