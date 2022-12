"Könige der Welt": Zehn WM-Bücher zu gewinnen

Die AZ verlost zehn vom Autor handsignierte Exemplare - die perfekte Begleitung für die nun anstehende stade Fußball-Zeit.

20. Dezember 2022 - 11:59 Uhr

Lang ist's her: 2014 holte zum bislang letzten Mal eine deutsche Nationalelf den WM-Titel. Autor Florian Kinast hat die magische Nacht in seinem Buch "Die Könige der Welt" beschrieben.

Weltmeisterliche Bescherung kurz vor Weihnachten: In einer AZ-Serie zur WM 2022 hat der bekannte Sportreporter und Buchautor Florian Kinast bereits die spannendsten Geschichten rund um die bislang vier deutschen Titel beschrieben. Aber in der langen Historie der Fußball-Weltmeisterschaften gibt es natürlich viel mehr Anekdoten und Kuriositäten rund um Tragik, Taktik und Triumphe, die sich lohnen, aufgeschrieben zu werden. Florian Kinast hat das gemacht, und zwar in seinem Buch "Die Könige der Welt – Die Geschichte der Fußballweltmeisterschaften bis heute“.

Buchcover "Könige der Welt"

Und das Beste ist: Die AZ verlost zehn vom Autor handsignierte Exemplare - die perfekte Begleitung für die nun anstehende stade Fußball-Zeit.